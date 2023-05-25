В неподконтрольном Бердянске Запорожской области вечером прогремел взрыв.

Об этом сообщают украинские власти города.

"Благодаря очень точной работе ВСУ оккупанты не досчитались установок С-300", – сообщила Бердянская ГВА.

Также о взрывах на окраине города сообщили назначенные РФ "власти" Бердянска.

Что именно взорвано, по их информации, пока неизвестно, но на месте "уже работают экстренные и оперативные службы".

По данным телеграм-каналов, взрывы прогремели у села Осипенко. Громче всего было в районах "Азовкабеля", порта, и завода "Азмол".

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