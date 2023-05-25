В Бердянске прогремел взрыв. Сообщается о подрыве установок С-300
В неподконтрольном Бердянске Запорожской области вечером прогремел взрыв.
Об этом сообщают украинские власти города.
"Благодаря очень точной работе ВСУ оккупанты не досчитались установок С-300", – сообщила Бердянская ГВА.
Также о взрывах на окраине города сообщили назначенные РФ "власти" Бердянска.
Что именно взорвано, по их информации, пока неизвестно, но на месте "уже работают экстренные и оперативные службы".
По данным телеграм-каналов, взрывы прогремели у села Осипенко. Громче всего было в районах "Азовкабеля", порта, и завода "Азмол".
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