Глава СБУ Василий Малюк дал понять, что Украина имеет отношение к подрыву Крымского моста.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову для спецпроекта "Год. За кадром".

"В соответствии с нормами нашего действующего законодательства и международного, и обычаев, традиций ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу, – определенные такие меры соответственно осуществлялись", – сказал Малюк.

Напомним, Крымский мост взорвали 8 октября прошлого года.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк тогда прокомментировал взрыв словами: "Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано".

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

.