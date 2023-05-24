Сегодня, 24 мая, т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что Крымский мост был закрыт из-за проводимых в районе учений. На данный момент сообщается, что движение на Крымском мосту уже возобновили.

Также в сети появилось видео, на котором видно дым на Крымском мосту.

Напомним, в начале мая в России заявили о полном восстановлении движения по Крымскому мосту после взрыва 8 октября.

Также сообщалось, что в апреле Россия отработала использование ядерных подлодок в ходе учений Тихоокеанского флота.

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует атаку в Белгородской области.