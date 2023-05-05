В России заявляют о полном восстановлении движения по Крымскому мосту после взрыва 8 октября.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале сообщил о запуске второй ветки ЖД-путей.

Первая была запущена в день взрыва, поскольку не пострадала. На второй - находился поезд, который загорелся.

Он заявил, что запуск железнодорожной ветки произошел "с опережением графика" (окончание всех ремонтных работ планировалось к 1 июля).

Напомним, что в результате взрыва рано утром 8 октября в море рухнули две автомобильные нитки, которые вели с территории России в Керчь. По версии ФСБ, причиной взрыва стал начиненный взрывчаткой грузовик.

ФСБ обвинила в организации взрыва Украину, однако в Украине своей причастности не подтверждали.

Ранее мы писали, что в феврале Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения по всем полосам. Российские власти заявили о досрочном завершении ремонта объекта после подрыва 8 октября.

Также сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова по "делу о терроризме", ФСБ обвинила его в организации взрыва на Крымском мосту осенью прошлого года.