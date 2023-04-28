Пока Крым находится в составе РФ, российская политическая система не пошатнется.

Об этом заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров в программе "Зе Интервьюер" на YouTube-канале украинского ведущего Анатолия Анатольевича.

"Эти иллюзии, что в России есть какие-то возможности для раскола элит, режим может как-то зашататься, будет какое-то сопротивление, возмущение людей – пока Путин контролирует Крым, ничего этого не будет. К сожалению, мы оказались в этой ситуации, когда победа Украины в войне, в первую очередь, освобождение Крыма, - это золотой ключик для того, чтобы открыть дверь для всплеска народного негодования. Это, увы, российская история", – считает Каспаров.

По его словам, только когда украинская армия перейдёт перешеек, начнется перелом в общественном сознании россиян. А украинский флаг в Севастополе будет началом освобождения России от путинизма.

"Раньше ничего не случится", – сказал российский либерал.

Как мы писали, летом Каспаров пророчил, что российский президент Владимир Путин объявит о присоединении оккупированных территорий Украины к РФ в свой день рождения - 7 октября. Однако это произошло в конце сентября.

Также мы рассказывали, что бизнесмен Илон Маск назвал идиотом и придурком Каспарова за критику его "мирного плана" по урегулированию украинского конфликта.