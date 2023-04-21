Суд в Москве заочно арестовал начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова по "делу о терроризме".

Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, Буданова ФСБ обвинила в организации взрыва на Крымском мосту осенью прошлого года.

ФСБ обвиняет Буданова в организации террористического сообщества, незаконном обороте оружия и терроризме (ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

Ранее мы писали, что суд приговорил к 12 годам лишения свободы российского киллера, который планировал убийство министра обороны и руководителя ГУР Украины, а также некоего активиста.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.