СБУ отчиталась о мерах, которые были приняты после "засвета" работы украинской ПВО при отражении атаки на Киев ночью 16 мая.

Об этом СБУ сообщила в телеграм-канале.

Заявляется, что спецслужба "разоблачила блогеров и заблокировала онлайн-камеры", которые снимали пуски ракет.

Установлены личности шести жителей столицы, снимавшие видеоролики, "которые могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественного ПВО". "По местам фактического проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента", - заявляется в релизе.

Также в СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской ПВО. Камеры находятся на балансе ряда коммерческих структур, но доступ к отснятым файлам был у широкого круга пользователей.

"По местам фактического проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о работе ВСУ). Блогерам грозит до 8 лет заключения.

Также СБУ публикует видео с извинениями предположительно певицы Инны Вороновой, бывшей жены осужденного за торговлю наркотиками бизнесмена Чернецкого. Она вчера выкладывала кадры работы ПВО в Инстаграм.

Отметим, на них видно место, откуда интенсивно работает система ПВО. После чего, через некоторое время, на этом месте видна вспышка, что в российских телеграм-каналах и трактуется как прилет "Кинжала" по "Пэтриоту".

"Делала это без злого умысла. Сотрудниками СБУ со мной проведена профилактическая беседа и исчерпывающе разъяснены негативные последствия моего поступка. Свою вину признаю полностью", - заявила девушка.

"Стране" стали известны имена шести блогеров, которых задержала СБУ по подозрению в публикации видео работы ПВО при отражении ракетной атаки на Киев ночью 16 мая.

Их зовут: Евгений Казимиренко, Инна Чернецкая, Богдан Сыч, Людмила Нужна, Роман Магомедов, Дарья Семенченко.

По данным минобороны РФ и американских СМИ, в ходе воздушной атаки на Киев было попадание в американский зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот".

Украина же утверждает, что попадания не было и все ракеты сбиты.