Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому генералу, командовавшему захватом Харьковской области. Это командующий 11-го армейского корпуса Балтийского флота Западного военного округа генерал-лейтенант Андрей Рузинский.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В феврале 2022 Рузинский отдал приказ на прорыв государственной границы Украины. Под его командованием были оккупированы территории Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов. По информации СБУ, для штурма украинских населенных пунктов Рузинский задействовал более 4 тысяч российских военных, входивших в состав группировки "Балаклея". Использовались танки, ствольная артиллерия, ЗРК и тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепек". Привлекалась штурмовая авиация и ударные вертолеты.

СБУ особо отмечает, что Рузинскому также подчинялась военная комендатура в Балаклее, руководителю которой СБУ недавно объявила подозрение в пытках мирных жителей.

Рузинскому сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивных военных действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее СБУ сообщила о подозрении российскому генерал-лейтенанту Анатолию Концевому. По версии следствия, он отдал приказ уничтожить самолет "Мрия".

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