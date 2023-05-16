Госбюро расследований сообщило о подозрении в госизмене одному из руководителей 501 батальона морпехов, из-за которого, по версии следствия, 277 военных этой бригады во время обороны Мариуполя в апреле прошлого года оказались в плену.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В апреле 2022 года российские СМИ распространили информацию, что морпехи 501 батальона добровольно сдались в плен в окруженном городе.

"Следствие установило, что на самом деле начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП изменил присяге и перешел на сторону врага. Он вступил в сговор с россиянами и фактически уговорил командира сдаться", - говорится в сообщении.

В ГБР сообщили, что 277 военнослужащим батальона был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в "ДНР".

"Военных ввели в заблуждение, поэтому они не осознавали и не могли осознавать противоправного характера приказа или распоряжения о сдаче в плен", - сообщили в ГБР.

Поэтому дело о дезертирстве против бойцов батальона было закрыто.

Напомним, о сдаче батальона в плен россияне заявляли ещё в начале апреля 2022 года и публиковали видео.

Позже родственники пленных из 501 батальона записывали обращение к властям с просьбой включить их на обмен. Также они жаловались, что пленным военным перестали начислять зарплаты.