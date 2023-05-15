Сторона защиты экс-разведчика Романа Червинского намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека, заявляя о незаконности его задержания. Также они намерены добиваться изменения меры пресечения.

Об этом его адвокат Людмила Куса сообщила в комментарии "Стране".

"Сегодняшнее решение суда по мере пресечения оспорить нельзя. Наши дальнейшие действия: через две недели подаём заявление на изменение меры пресечения, а также подаём жалобу в ЕСПЧ на незаконное задержание. Дальше - собираем доказательства о невиновности", - сообщила Куса.

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты Романа Червинского, оставив его под арестом без возможности внесения залога.

25 апреля Червинскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога. Заседание проходило в закрытом режиме. Сторона защиты заявила, что Червинского незаконно задержали и арестовали.

Его обвиняют в превышении служебных полномочий по делу о ракетных обстрелах аэродрома "Канатово" летом 2022 года.

По версии следствия, обстрел произошел после того как Червинский, без согласия украинских спецслужб, решил завербовать российского летчика, а в итоге сам стал объектом манипуляции со стороны спецслужб России.