Защита экс-разведчика Червинского намерена обжаловать его арест в ЕСПЧ
Сторона защиты экс-разведчика Романа Червинского намерена подать жалобу в Европейский суд по правам человека, заявляя о незаконности его задержания. Также они намерены добиваться изменения меры пресечения.
Об этом его адвокат Людмила Куса сообщила в комментарии "Стране".
"Сегодняшнее решение суда по мере пресечения оспорить нельзя. Наши дальнейшие действия: через две недели подаём заявление на изменение меры пресечения, а также подаём жалобу в ЕСПЧ на незаконное задержание. Дальше - собираем доказательства о невиновности", - сообщила Куса.
Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты Романа Червинского, оставив его под арестом без возможности внесения залога.
25 апреля Червинскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога. Заседание проходило в закрытом режиме. Сторона защиты заявила, что Червинского незаконно задержали и арестовали.
Его обвиняют в превышении служебных полномочий по делу о ракетных обстрелах аэродрома "Канатово" летом 2022 года.
По версии следствия, обстрел произошел после того как Червинский, без согласия украинских спецслужб, решил завербовать российского летчика, а в итоге сам стал объектом манипуляции со стороны спецслужб России.