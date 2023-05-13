В Службе безопасности Украины рассказали подробности дела бывшего и.о. командира одной из частей Сил спецопераций Романа Червинского.

Его обвиняют в превышении служебных полномочий по делу о ракетных обстрелах аэродрома "Канатово" летом 2022 года, который, по версии следствия, произошел после того как Червинский, без согласия украинских спецслужб, решил завербовать российского летчика, а в итоге сам стал объектом манипуляции со стороны спецслужб России.

По словам представителя Главного следственного управления СБУ Анатолия Булича, экс-разведчику несколько раз сообщили о невозможности проведения данной спецоперации.

"Это история о том, как не нужно проводить спецоперации, несогласованные и нескоординированные спецслужбами", – заявил в эфире телемарафона Булич.

По его словам, несмотря на все предупреждения, Червинский в мае активно переписывался с российскими пилотами. При этом разведчики изучали данную информацию и получили явные и опосредованные признаки того, что это манипуляция спецслужб РФ (позже ФСБ подтвердила, что изначально "вела" эту операцию при участии российских пилотов).

Однако Червинского, как заявляют в СБУ, предупреждения не остановили.

"Чтобы убедить россиян в серьезности своих намерений, Червинский с командой даже перечислил 4 тысяч долларов", - сообщили в СБУ.

В июле прошлого года один российский пилот, которого пытался завербовать Червинский, назвал аэродром "Канатово" как место, где он готов посадить российский самолет. 23 июля в 5 утра на аэродром прибыли военные, которые должны были встречать самолет. Однако россияне нанесли удар крылатыми ракетами. В результате погиб командир части, ранены 17 военных. Были уничтожены военные самолеты, еще один – поврежден.

Булич говорит, что это уголовное производство - о превышении власти военнослужащим, следствием которого стала гибель людей.

"Спецслужбы России также производят спецоперации. Наша цель – их переигрывать. Но это возможно только в том случае, когда есть комплексная и скоординированная деятельность всех ответственных за это разведывательных органов. Ни один разведывательный орган, а также СБУ не предоставляла разрешение на проведение указанной спецоперации", - заявил Булич.

В настоящий момент Червинский, по решению суда, находится под стражей.

Сторона защиты заявила, что Червинского незаконно задержали и арестовали. Адвокаты будут подавать апелляцию на решение суда.