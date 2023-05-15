Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты бывшего разведчика Романа Червинского, оставив его под арестом без возможности внесения залога.

Напомним, 25 апреля Червинскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога. Его обвиняют в превышении служебных полномочий по делу о ракетных обстрелах аэродрома "Канатово" летом 2022 года.

По версии следствия, обстрел произошел после того как Червинский, без согласия украинских спецслужб, решил завербовать российского летчика, а в итоге сам стал объектом манипуляции со стороны спецслужб России.

Война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.