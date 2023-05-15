В понедельник, 15 мая, в Киевском апелляционном суде началось заседание по обжалованию меры пресечения бывшему разведчику Роману Червинскому.

Прокурор заявил ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме. Суд ходатайство удовлетворил.

Несмотря на то что заседание проведут в закрытом режиме возле зала суда собралось много журналистов и около двух десятков человек, которые пришли поддержать Червинского.

Напомним, 25 апреля Червинскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога. Его обвиняют в превышении служебных полномочий по делу о ракетных обстрелах аэродрома "Канатово" летом 2022 года.

По версии следствия, обстрел произошел после того как Червинский, без согласия украинских спецслужб, решил завербовать российского летчика, а в итоге сам стал объектом манипуляции со стороны спецслужб России.

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