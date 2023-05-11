Служба безопасности Украины собрала новые улики вины бывших народных депутатов от "Партии регионов" Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова, которые помогали россиянам вести войну против Украины.

Об этом сообщает спецслужба.

"На основании новых улик следователи СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", - пишет СБУ.

По данным следствия, Царев сотрудничал с руководством Минобороны РФ после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Установлено, что экс-нардеп "сливал" агрессору информацию о последствиях вражеских воздушных ударов по территории Украины. Он передал оккупантам подробные сведения о результатах ракетных обстрелов Кременчугского нефтеперерабатывающего завода", - сообщает спецслужба, добавив, что эту информацию Царев получил от Святаша.

По данным следователей, после 24 февраля 2022 года Святаш активно выступал в поддержку РФ, за что противник рассматривал его "как потенциального гауляйтера Харьковщины".

Еще один подозреваемый, как пишет СБУ, Марков, регулярно оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

"Видео с его провокационными выступлениями не раз показывали в эфирах центральных российских телеканалов", - уточняют в СБУ.

Следователи СБУ дополнительно квалифицировали преступные действия Маркова по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 436 (пропаганда войны), ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В СБУ напомнили, что ранее всем троим сообщили о подозрении в совершении других преступлений против государственной безопасности Украины.

Напомним, в мае прошлого года суд заочно приговорил экс-нардепа Царева к 12 годам тюрьмы.

Также сообщалось, что СБУ заочно сообщила о подозрении экс-начальнику охраны Януковича.