СБУ сообщила о подозрении соратнику адвоката Татьяны Монтян, которую будут заочно судить за призывы к насильственной смене или свержению конституционного строя и оправдание вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что 46-летний житель Киева администрировал Телеграм-канал Монтян. СБУ провела у него дома обыски.

СБУ не называет имени. Говорится, что это давний соратник Татьяны Монтян и бывший однопартиец, который баллотировался в Киевский горсовет 8-го созыва от ее политсилы.

В сообщении говорится, что в этом паблике распространяли пророссийскую риторику, а инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий.

Опубликованы некоторые скриншоты из паблика.

Как мы писали, Монтян будут заочно судить в Украине по обвинению в оправдании вооруженной агрессии РФ и коллаборационизме.

Также мы писали, что ранее двум перешедшим на сторону РФ экс-офицерам ВМС Украины сообщили о подозрении в дезертирстве и госизмене.

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