СБУ сообщила о подозрении соратнику Монтян, который администрировал ее телеграм-канал
СБУ сообщила о подозрении соратнику адвоката Татьяны Монтян, которую будут заочно судить за призывы к насильственной смене или свержению конституционного строя и оправдание вооруженной агрессии РФ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что 46-летний житель Киева администрировал Телеграм-канал Монтян. СБУ провела у него дома обыски.
СБУ не называет имени. Говорится, что это давний соратник Татьяны Монтян и бывший однопартиец, который баллотировался в Киевский горсовет 8-го созыва от ее политсилы.
В сообщении говорится, что в этом паблике распространяли пророссийскую риторику, а инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий.
Опубликованы некоторые скриншоты из паблика.
Как мы писали, Монтян будут заочно судить в Украине по обвинению в оправдании вооруженной агрессии РФ и коллаборационизме.
Также мы писали, что ранее двум перешедшим на сторону РФ экс-офицерам ВМС Украины сообщили о подозрении в дезертирстве и госизмене.
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