Адвокату Татьяне Монтян, которая на заседании Совбеза ООН заявляла, что Киев никогда не планировал выполнять Минские соглашения, сообщили о подозрении в "систематической публичной поддержке государства-агрессора".

Об этом сообщает телеграм-канал Офиса генеральной прокуратуры.

По данным следствия, Монтян с марта 2022 года "на пропагандистских каналах систематически публично высказывалась об общественно-политической ситуации в Украине", в частности, "идеологически обосновывая существование самопровозглашенных республик", оправдывала военную агрессию в РФ.

По версии следствия, Монтян публично "призывала к насильственной смене или свержению Конституционного строя Украины" и изменению границ государственной границы".

По данным СБУ, Монтян находится на территории страны-агрессора с 2021 года. С тех пор она посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Как писала "Стана", двум перешедшим на сторону РФ экс-офицерам ВМС Украины сообщили о подозрении в дезертирстве и госизмене.

Напомним, что бывшему министру образования Табачнику объявили о подозрении в госизмене.