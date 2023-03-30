Адвоката Татьяну Монтян будут заочно судить в Украине. Ей инкриминируют публичные призывы к насильственной смене или свержению конституционного строя, коллаборационизм, оправдание вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"Расследованием установлено, что обвиняемая с марта 2022 года на пропагандистских каналах систематически публично высказывается по общественно-политической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, Монтян сообщили о подозрении в начале февраля. Сама Монтян, как заявляет полиция, с начала вторжения находится в РФ.

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Ранее мы подводили итоги 399-го дня войны. В Бахмуте продолжались ожесточенные бои. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне занимают примерно 65% Бахмута. Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ планируется в апреле-мае и пройдет по нескольким направлениям, но сроки зависят от погоды. А британская The Guardian сообщила о том, что Кремль планирует "очень долгую" войну против Украины.

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