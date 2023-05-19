СБУ сообщила о подозрении российскому генерал-лейтенанту Анатолию Концевому. По версии следствия, он отдал приказ уничтожить самолет "Мрия".

Об этом сообщает спецслужба в телеграм-канале.

"Именно по его приказу оккупанты совершили временный захват Гостомельского аэропорта в начале полномасштабного вторжения", - сообщает СБУ.

Ранее экс-директору ГП "Антонов" Сергею Бычкову сообщили о новом подозрении - в служебной халатности, из-за чего вовремя был не вывезен и в итоге уничтожен транспортный самолет АН-225 "Мрия".

Также сообщалось, что СБУ раскрыла детали расследования дела об уничтожении самолета АН-225 "Мрия" в Гостомеле.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.