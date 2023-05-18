Сегодня, 18 мая, департаментом стратегических расследований Нацполиции вручено подозрение в мошенничестве известному в узких кругах медийщику и адвокату Игорю Мизраху.

Как сообщили "Стране" источники в правоохранительных органах, сотрудники департамента стратегических расследований задокументировали создание преступной организации, которая занималась рейдерством.

"В настоящее время задокументировано совершение организаторами и участниками преступной организации уголовного правонарушения, связанного с мошенническими действиями и "рейдерским" захватом при помощи фальшивых печатей ООО "Хорольский завод детских продуктов питания". Организатор – адвокат Игорь Мизрах задержан", - сообщает источник.

ООО "Хорольский завод детских продуктов питания" - это предприятие, которое производит кашу, питьевую воду и сухие молочные смеси для младенцев торговых марок: "Малыш", "Малютка", "Малютка Premium".

Мизрах является владельцем медиахолдинга "МХП", журнала "Persona.ТОП". Шеф-редактор политического журнала "Рейтинг". До последнего времени, как уточняет источник, Мизрах скрывался в больнице, где ему и вручили подозрение.

Напомним, на днях Верховный суд выразил недоверие Всеволоду Князеву. Его подозревают в получении взятки. Вчера главу Верховного суда отстранинили от должности.

Также сообщалось, что экс-министру энергетики Насалику объявили новое подозрение.