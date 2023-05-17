Всеволод Князев в комментарии "Стране" заявил, что не знал о решении судей Верховного суда, которые вчера выразили ему недоверие и отстранили от должности главы суда.

"У меня нет доступа к интернету, газетам, к сожалению не владею информацией, что и как там происходило. Не знаю деталей, оснований, документов, которые были у судей для принятия такого решения", - заявил Князев.

На вопрос, не думал ли он лично подать в отставку после задержания Князев заявил, что юридически это невозможно.

Комментировать подозрение о взятке Князев отказался.

Называть имя адвоката, который также был задержан по его делу, также отказался.

Ранее НАБУ опубликовало записи прослушки в деле о даче взятки главе Верховного суда Всеволоду Князеву олигархом Константином Жеваго.

Сегодня адвокат Князева в комментарии "Стране" сообщил, что задержание происходило с нарушениями и без достаточных оснований для этого, учитывая его статус судьи.

О подробностях дела мы писали в отдельном материале.

Как утверждают в антикоррупционных органах, между руководством суда и ФПГ "Финансы и Кредит" Константина Жеваго была договоренность о судебном решении в пользу второй в обмен на взятку в почти 2 млн дол. Посредником якобы выступила адвокатская фирма.