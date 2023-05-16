Управляющий партнер юридической компании "Ильяшев и партнеры" Михаил Ильяшев, представлявший интересы компании Константина Жеваго в судебном процессе, по поводу которого сейчас расследуется уголовное дело о взятке против главы Верховного суда Всеволода Князева, в комментарии "Стране" опроверг появившиеся слухи о том, что адвокаты его компании являются фигурантами этого дела.

"Это не я тот адвокат, через которого шла взятка. Я уже устал клиентам и друзьям объяснять. Если бы я был "в деле", то как минимум, был бы не на связи, а я, как вы видите, свободно общаюсь.

Мы работаем с Ferrexpo AG и Полтавским ГОКом уже пять лет, представляли их интересы в судебных процессах, в частности, и по делу, которое оказалось в центре скандала со взяткой почти в 3 млн долларов Князеву.

Думаю, что поэтому по поводу нашей компании и пошли слухи по причастности. О нас вспомнили и привязали к делу. Но для нас вся эта история со взяткой стала таким же сюрпризом, как и для всех остальных. По делу Ferrexpo и Полтавского ГОКа работали как адвокаты от нашей компании я и Конопля. Решение Большой палаты ВС я считаю честным и справедливым. Оно есть в открытом доступе, и все желающие, в том числе, независимые юристы, могут ознакомиться и убедиться.

Ferrexpo AG - крупная компания, акции которой имеют листинги на фондовых биржах. С самим Жеваго мы не работали - наш клиент швейцарский офис. Пока там на всю эту ситуацию со взяткой никак не отреагировали. Но, думаю, реакция будет, просто прошло мало времени.

Понятно, что в целом история, мягко говоря, не очень приятная. Если будет обвинительный приговор Князеву, может встать вопрос о пересмотре дела по Полтавскому ГОКу. В Украине такое на уровне ВС впервые происходит, поэтому предсказать дальнейший ход событий сложно. Но, даже если пересмотр дела будет, это не значит, что суд примет какое-то диаметрально противоположное решение. Повторюсь, по нашему мнению, решение Большой палаты было честным и справедливым.

К компании "Ильяшев и партнеры" никаких претензий со стороны правоохранительных органов нет. Мы спокойно работаем дальше".

Напомним, что по данным источников "Страны" фигурантом дела о взятке для Князева является адвокат Олег Горецкий.

Подробно о деле Князева мы писали здесь.