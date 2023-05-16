"Страна" узнала новые подробности по делу главы Верховного суда Всеволода Князева, которого задержали по подозрению в получении взятки от олигарха Константина Жеваго.

Как следует из информации, обнародованной НАБУ, их агент проник в одно из адвокатских объединений и каким-то образом организовал документирование переговоров главы адвокатского объединения с бизнесменом Константин Жеваго (он свою вину отрицает) и главой Верховного суда по делу о Полтавском ГОКе. По итогу суд вынес решение в пользу Жеваго после чего Князеву и передали деньги несколькими траншами.

Такова версия следствия. С противоположной стороны высказался пока только Жеваго, который свою вину отрицает. Князев пока молчит.

Исходя из информации, которое дало НАБУ, можно сделать вывод, что их агент действовал в связке с главой адвокатского объединения и был в курсе его отношений с Жеваго и Князевым. То есть, вероятно, был хорошим знакомым или главы объединения, или Жеваго, или Князева.

По данным источников "Страны", в деле фигурирует киевский адвокат Олег Горецкий, глава объединения "Горецкий и партнеры".

Но важно понимать и обстоятельства самого дела, в котором фигурирует взятка. Формально - это спор между структурами российского олигарха Александра Бабакова (подпавшим под санкции Украины) и Жеваго за контроль над 40% акций Полтавского ГОКа – ключевого актива бизнес-империи Жеваго.



На первый взгляд, это странно, что Бабаков (все активы которого подлежат конфискации) вообще за что-то в Украине судится. Однако логика есть.



Оппонентов Жеваго в данном процессе представляла адвокатская компания Виктора Барсука. Ранее он считался близким к влиятельному нардепу от Блока Петра Порошенко Александру Грановскому. Но в последнее время плотно работает с Коломойским. Поэтому, по одной из версий, именно в его интересах и осуществляется борьба за Полтавский ГОК: после того, как структурам Бабакова вернут 40%, их тут же передадут в АРМА, которая затем и передаст их тем или иным структурам. Вполне возможно, что структурам Коломойского. Или иным приближенным к власти.



Однако дело в Верховном суде, как мы уже писали, оппоненты Жеваго в апреле 2023 года проиграли и ВС вынес решение в его пользу. Но теперь, после заявления НАБУ о взятке Князеву, появился повод пересмотреть это решение. Чем наверняка и воспользуются.



В связи с этим, в юридических кругах ходят слухи, что уголовное дело по Князеву НАБУ в той или иной форме помогли расследовать (или даже инициировали) оппоненты Жеваго ради пересмотра решения суда по Полтавскому ГОКу. Впрочем, каких-то четких доказательств этому пока нет.



Что касается самого Жеваго, то ему теперь светит новое уголовное дело – за подкуп судей. Это уже коррупционная статья, подследственная НАБУ.



Однако тут есть важный нюанс – для того, чтоб предъявить ему новое подозрение НАБУ и САП, согласно нормам международного права, должны получить разрешение на это от французского суда, где сейчас рассматривается запрос Украины на экстрадицию Жеваго по другому делу – о банкротстве банка "Финансы и кредит" (это дело ведет ГБР). В первой инстанции суд отказал в экстрадиции и сейчас рассматривается апелляция на это решение.



Если французский суд даст добро на вручение подозрения, то по Жеваго во Францию может поступить новый экстрадиционный запрос - уже по коррупционному делу.

Ранее "Страна" приводила пять главных моментов в деле Князева.