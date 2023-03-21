Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) инициировали арест вертолета, опосредованным владельцем которого является бывший народный депутат, акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константин Жеваго.

Об этом сообщает ГБР в своем Telegram-канале.

Сообщается, что суд принял соответствующее решение на основании материалов, собранных следователями ГБР.

"Это воздушное судно принадлежит подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины. Было установлено местонахождение вертолета и проведены все необходимые действия по его аресту", - говорится в сообщении.

Было установлено местонахождение вертолета и проведены действия по его аресту.

Напомним, на все имущество подозреваемого олигарха наложен арест, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

В конце декабря 2022 года по запросу ГБР французские правоохранители задержали Константина Жеваго в одной из гостиниц Куршевеля.

На сегодняшний день суд Французской Республики рассматривает вопрос его экстрадиции в Украину.