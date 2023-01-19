Суд во Франции снова перенес слушание об экстрадиции в Украину экс-нардепа и акционера банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

Об этом сообщает французское издание Le Dauphiné libéré.

Сообщается, что слушание в суде в Шамбери во Франции в четверг, 19 января, было перенесено по ходатайству защиты и генеральной прокуратуры из-за задержки в переводе документов, а также забастовки транспортников в Париже, из-за чего адвокаты Жеваго не смогли явиться на слушание.

Государственное бюро расследований обвиняет экс-нардепа в организации механизма растраты $113 млн, что нанесло ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

Напомним, ранее суд 5 января перенес на 19 января слушание по вопросу об экстрадиции Жеваго в Украину, чтобы прокурор и адвокаты могли подготовиться.

В тот же день, Жеваго вышел на свободу по решению французского суда под залог в один миллион евро.

Также мы писали, что сейчас украинский олигарх Жеваго живет в Куршевеле и три раза в неделю отмечается в полиции. Ему запретили покидать территорию материковой Франции.