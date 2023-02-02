СБУ и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении топ-менеджеру Полтавского горно-обогатетительного комбината, который принадлежит олигарху Константину Жеваго.

Об этом сообщила СБУ.

Сообщается, что предприятие, уклоняясь от уплаты рентных платежей за пользование недрами, не заплатило в бюджет в 2018-2021 годах 2 млрд гривен.

Топ-менеджера подозревают в уклонении от уплаты налогов и сборов и служебной подделке. Решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, сам Константин Жеваго был задержан во Франции по запросу Украины, но вышел под залог.

Напомним, вчера прошли масштабные обыски у олигарха Игоря Коломойского и экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, народного депутата Вадима Столара (депутатская группа "Восстановление Украины", ранее ОПЗЖ), представителей Государственной налоговой службы в Киеве. Также вчера уволили руководство Гостаможенной службы и обнародовали громкие подозрения, связанные с Минобороны. Что это все означает, разбиралась "Страна" в отдельном материале.