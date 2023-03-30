Франция отказала Украине в экстрадиции олигарха Константина Жеваго, который ранее вышел на свободу под залог в 1 миллион евро.

Об этом сообщил "Стране" источник в юридических кругах.

Жеваго, совладелец одной из крупнейших железорудных компаний Европы Феррэкспо (Полтавский ГОК), подозревается ГБР в растрате 113 млн долларов, что привело к банкротству банка "Финансы и кредит".

Французское издание Le Dauphine подтверждает информацию "Страны", что местный суд отказал Украине в экстрадиции олигарха Константина Жеваго.

Решение вынесла следственная палата Апелляционного суда Шамбери по запросу украинских властей.

Суд постановил, что "запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии сохранить суд, гарантирующий основные свободы".

Напомним, Жеваго был задержан во Франции по запросу Офиса генпрокурора 27 декабря. Офис генпрокурора совместно с Государственным бюро расследований направили запрос о выдаче бизнесмена в Украину.

5 января в Шамбери состоялось первое слушание по делу о выдаче, которое было отложено по ходатайствам сторон. В тот же день Жеваго вышел на свободу под залог в 1 миллион евро.

6 января Офис генерального прокурора официально подтвердил выход под залог во Франции Константина Жеваго.

Жеваго подозревают в организации присвоения имущества банка и последующей легализации незаконно полученных денежных средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Как сообщалось, 19 января суд во Франции во второй раз перенес слушание об экстрадиции Жеваго в Украину.

Между тем на днях ГБР арестовало вертолет экс-нардепа и бизнесмена.