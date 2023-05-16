Сегодня, 16 мая, Верховный суд инициировал выражение недоверия главе суда Всеволоду Князеву после того, как в НАБУ заявили о коррупционной схеме с его участием.

Теперь процедура такая.

1. На протяжении 24 часов готовится подозрение.

2. Параллельно генпрокурор или его первый зам обращается в Высший Совет правосудия с ходатайством разрешить объявить Князеву подозрение и меру пресечения в виде содержания под стражей.

3. После удовлетворения ходатайства, прокуратура идет в Высший антикоррупционный суд, чтобы избрать меру пресечения.

4. Далее полномочия Князева осуществляет его заместитель, а в случае его отсутствия - судья, имеющий больший стаж работы в должности судьи Верховного суда.

Напомним, сегодня НАБУ и САП задержали по подозрению во взятке главу Верховного суда Всеволода Князева.

Как сообщалось, Князева подозревают в получении взятки по тяжбе вокруг принадлежащего олигарху Константину Жеваго Полтавского ГОКа. Речь идет о решение Верховного суда от 19 апреля (председательствующий судья Уркевич), по которому отменялось решение апелляционного суда о признании недействительной сделки по покупке 40% акций ГОКа компаниями Жеваго.

Подробнее о деле Князева мы писали здесь.