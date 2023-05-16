Верховный суд собрался на внеочередное заседание, чтобы выразить недоверие главе суда Всеволоду Князеву, которого подозревают в получении взятки по тяжбе вокруг принадлежащего олигарху Константину Жеваго Полтавского ГОКа.

Соответствующее представление подписали 138 судей из 142 присутствующих.

Сам Князев был задержан. Также в САП сегодня сообщили, что во время обысков у судей Верховного суда изъяли большие суммы денег, но расследование их происхождения еще продолжается.

Также сегодня в НАБУ обнародовали переговоры фигурантов, обсуждающих взятку.

Константин Жеваго отрицает, что имеет отношение к взятке, в получении которой подозревают главу и судей Верховного суда.

Ранее в НАБУ рассказали подробности о масштабной коррупционной схеме в Верховном Суде. Например, сообщается, что во время обысков у судей Верховного суда изъяли большие суммы денег, но расследование их происхождения еще продолжается.

Против Жеваго, напомним, расследуется дело о банкротстве банка "Финансы и кредит". Он был задержан во Франции по запросу Офиса генпрокурора 27 декабря.

Украина запросила экстрадицию бизнесмена, однако Франция в ней отказала. Жеваго вышел под залог и регулярно отмечается в полиции Франции.