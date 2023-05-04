По информации источников "Страны", Верховная Рада подала апелляцию на решение Верховного суда, который допустил нардепа Гео Лероса к заседаниям парламента.

Это означает, что теперь до окончания апелляционного процесса Гео Лерос не сможет посещать заседания ВР.

Сам депутат подтвердил "Стране" эту информацию.

"Так и есть. Посмотрим, как судьи себя поведут", - сказал Гео Лерос.

Ранее Верховная Рада отстранила депутата Гео Лероса от заседаний в феврале, после того, как во время рассмотрения вопроса о назначении главы СБУ Василия Малюка, нардеп, как посчитал комитет Верховной Рады по регламенту, "допустил оскорбительные высказывания в адрес СБУ и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака".

После этого нардеп обратился в суд для обжалования решения о его отстранении от участия в заседаниях парламента.

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