Сегодня, 28 марта, Верховный суд оставил без изменений оправдательный приговор экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну.

Об этом "Стране" сообщил его адвокат Александр Лысак.

"Только что закончилось судебное заседание. Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу прокурора на оправдательный приговор Омеляну. То есть, оправдательный приговор остаётся в силе", - сообщил "Стране" Лысак.

ВАКС оправдал Омеляна по делу за приказ о снижении ставок портовых сборов еще в 2021 году, его подозревали в совершении преступления по ст. 211 УК (издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступления в бюджет). Сегодня этот вердикт подтвержден и в Верховном суде.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняла Омеляна в совершении незаконных действий, которые привели к недополучению госбюджетом 30,4 миллионов гривен. Как считает обвинение, Омелян в 2017 году издал приказ об уменьшении всех портовых сборов, кроме маячного на 20%. При этом размер одного из сборов - административного - являясь доходной частью госбюджета, мог меняться лишь решением Рады, а не министром.