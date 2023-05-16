Во вторник, 16 мая, НАБУ дает брифинг по событиям в Верховном Суде, где раскрыли масштабную коррупционную схему. Ее в том числе разоблачил детектив, который работал под прикрытием.

Как рассказали в НАБУ, следствие зафиксировало контакты представителей группы "Финансы и кредит" с адвокатом одного из юридических объединений.

"Они договорились о передаче неправомерной выгоды одному из высших должностных лиц суда для принятия выгодного одному из предпринимателей решения", - заявили на брифинге, подтвердив информацию "Страны" о том, что речь о структурах олигарха Константина Жеваго.

Первое заседание суда по делу должно было состояться 15 марта, но его по договоренности перенесли "для аккумулирования денежных средств", которые передавались адвокату. И уже 19 апреля было принято судебное решение, а в начале мая руководство Верховного суда дало указание о распределении взятки между другими судьями.

3 мая была передана первая часть взятки, 15 мая - вторая, именно на ней был "зафиксирован" глава Верховного суда.

На данный момент по делу о взятке в Верховном суде задержан его глава Князев и еще один фигурант, чье имя не раскрывается. Эту информацию подтвердили в САП.

Но подозрений задержанным еще не вручали.

Больше среди судей задержанных по этому делу нет. Лица, которые могут быть причастными к делу, проверяются, добавили на брифинге в НАБУ.

Также сообщается, что во время обысков у судей Верховного суда изъяли большие суммы денег, но расследование их происхождения еще продолжается.

На брифинге НАБУ были представлены аудиозаписи, на которых фигуранты дела о взятке в Верховном суде обсуждают "большие суммы" перед неким "мероприятием".

"Один... 350 ты получил. Осталось 450. Когда привезти?", - такой вопрос звучит в беседе.

Кому принадлежат голоса, которые слышны на пленках и что именно они обсуждают, на брифинге НАБУ не пояснили. Там заявили только, что фигуранты дела говорили обтекаемым языком и пытались конспирировать свои намерения.

"Страна" рассказывала в пяти главных пунктах все, что известно об этой истории.

Против Жеваго, напомним, расследуется дело о банкротстве банка "Финансы и кредит". Он был задержан во Франции по запросу Офиса генпрокурора 27 декабря.

Украина запросила экстрадицию бизнесмена, однако Франция в ней отказала. Жеваго вышел под залог и регулярно отмечается в полиции Франции.