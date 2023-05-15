ГБР заявляет, что разоблачила в Одессе правоохранителей, зарабатывавших на закрытии уголовных производств. За "правильную" экспертизу у фигурантов уголовных производств требовали 70 тысяч долларов.

Также в схеме был задействован заместитель директора Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Подозреваемых поймали на "горячем" во время вымогательством взятки у директора частного предприятия, которого обвиняли в хищении бюджетных средств во время строительства школы.

За 70 тысяч долларов США бизнесмену обещали сделать "правильную" строительно-техническую экспертизу, результаты которой станут основанием для закрытия уголовного производства.

Заместителя директора института судебных экспертиз задержали при передаче оговоренной суммы.

Ранее мы писали, что в Одессе начальника военного госпиталя поймали на взятке во второй раз. Его адвокаты заявляют, что он стал жертвой провокации СБУ.

Также прокуратура рассказывала, как одесский военный выдавал себя за военкома, чтобы брать взятки у уклонистов. Деньги он получил, обещая военнообязанному помощь в изготовлении и предоставлении документов, позволяющих легально выехать из Украины.