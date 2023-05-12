"Страна" выяснила причину, по которой ГБР пришла вчера с обысками в Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

"Сотрудники ГБР пришли в КГГА из-за четверых депутатов: Михаила Терентьева от "Удара", Игоря Хацевича от "Евросолидарности", Олега Левченко от "ЕС" и Игоря Шпака от "Едности". Суть обвинений в том, что этих депутатов призвали в армию, а их, чтобы они не ехали на фронт, откомандировали как солдат при Киевской ОВА. Фактически эти депутаты ушли в армию и отправили себя "служить" на свое рабочее место в КГГА", — рассказал источник в мэрии.

Помимо этого, у ГБР есть ещё отдельные претензии к двум из перечисленных депутатов КГГА.

"У Терентьева и Хацевича есть еще одно обвинение, помимо "службы". Хацевич был руководителем аппарата Киевсовета от "ЕС", а Терентьев — директором одного из коммунальных предприятий. И они получали зарплату в двух местах: и как служащие в ВСУ, и за свои должности. А с прошлого года были внесены изменения в закон о том, что это незаконно", — сказал источник.

Однако, по его словам, у сотрудников ГБР не было оснований приходить в КГГА с обысками.

"Депутаты могут быть и не правы, но все, что сотрудники ГБР изымали вчера, они ранее уже получали на свои запросы. То есть у них не было никакой необходимости проводить такие публичные обыски, которые фактически могут быть элементом политического давления на местные органы власти", — объяснил источник "Страны".

Напомним, в начале апреля НАБУ приходила с обыском к главе Харьковской ОВА Олегу Синегубову. Обыски, по сообщениям СМИ, проводились в связи с делом о хищении гуманитарной помощи.

Позже Синегубов заявил, что никаких подозрений должностным лицам Харьковской областной военной администрации в результате обысков не вручили.