Утренние обыски в одесской редакции "Думская" прошли в рамках дела о незаконном выводе из госсобственности земли и здания "Укрпочты".

Об этом сообщил источник "Страны" в СБУ.

"Дело Николая Деревянко, это родственник депутата Гончаренко, а поскольку "Думская" - его сайт, то пришли к ним в офис за печатями предприятий, которые и фигурируют в преступной схеме дерибана земли", - рассказывает источник, заявляя, что с журналисткой деятельностью обыск никак не связан.

Напомним, депутата Одесского облсовета Николая Деревянко подозревают в организации рейдерского захвата земли у моря - базы отдыха "Укрпочты" у прибрежной полосы в поселке Затока.

Нардеп от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко (жена Деревянко - родственница Гончаренко) расценил действия СБУ как акт давления на него в отместку за то, что он продвигает тему возврата военным в тылу доплат в 30 тысяч гривен.

Как писала "Страна", в декабре 2019 года НАБУ уже обыскивало одесский канал "Думская ТВ". Журналистов не пускали на рабочие места, толкали, изымали технику. Репортеры "Думская ТВ" заявляли, что считают обыски политически мотивированными и называли их не иначе как давлением на свободу слова в СМИ.