Телеканал "Интер" 23 февраля подвергся хакерской атаке.

Видео взломанной трансляции опубликовали киевские телеграм-каналы.

Зрители сняли трансляцию: на кадрах фоне черного экрана звучит гимн Советского Союза. А затем появляется надпись на алом фоне: "Поздравляем вас с праздником Советской армии и Военно-морского флота!" Также хакеры оставили адрес бота, куда можно передавать координаты расположений ВСУ.

Вчера в России жители некоторых регионов услышали по радио объявления о ракетном ударе. Они стали следствием хакерской атаки.

Ранее, 25 января, в аннексированном Крыму и в Белгороде по российскому телевидению показали выступление президента Украины Владимира Зеленского, которое он записал ко Дню соборности Украины. Обращение Зеленского транслировали телеканалы СТС и ТНТ. Судя по всему, их эфир был взломан.

В конце августа хакеры взломали интернет-вещание "Радио Крым", в эфире радиостанции включили гимн Украины.