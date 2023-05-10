В среду, 10 мая, СБУ пришла с обысками в редакцию одесского новостного сайта "Думская". В рамках какого уголовного производства ведутся следственные действия, пока непонятно.

Об этом сообщает издание.

В областном управлении полиции корреспонденту "Думской" сообщили, что обыски не имеют никакого отношения к работе издания и что препятствовать журналистской деятельности правоохранители не будут и заявили, что журналисты могут пройти на свои рабочие места и даже фиксировать, что происходит.

В редакции это опровергают.

"На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Сотрудников не пускают в здание на их рабочие места, объясняя это тайной следствия", - говорится в заявлении.

Также с обысками пришли и к главе фракции "ЕС" в Одесском облсовете Михаилу Шмушковичу, сообщает издание.

В "Думской" связывают происходящее с конфликтом между руководством области и оппозицией в облсовете, а также с публикацией изданием материалов о коррупции в руководстве областной военной администрации, заявил "Стране" главный редактор издания Олег Константинов.

"Мы напрямую связываем это с публикациями, которые касаются коррупционной деятельности руководства Одесской ОВА. Сегодня утром к нам в редакцию пришли следователи главного управления Нацпола в Одесской области и представители СБУ, чтобы провести следственные действия во всем доме. В постановлении, которые они показали даже не указан номер нашего помещения" — говорит Олег Константинов.

Он также рассказал, что журналистов не пускают на рабочее место.

"Правоохранители говорят, что якобы обыски не связаны с работой нашего издания и они нам не препятствуют работать. Однако на рабочее место ни меня, ни моих коллег не пускают. Например, сейчас следственные действия ведутся у меня в кабинете. Ищут документы каких-то фирм, к которым мы не имеем никакого отношения. Это какое-то левое дело, по которому они получили разрешение прийти в редакцию и получили доступ к нашим документам, к редакционной технике. Это давление на свободную прессу и на демократию в Украине", — сказал Константинов.

"Думскую" связывают с нардепом из фракции "Евросолидарность" Алексеем Гончаренко. Его близким соратником считается и Михаил Шмушкович (он же является собственником "Думской").

Ранее Гончаренко уже заявлял о политическом давлении на себя в Одесской области через открытие уголовных дел на его родственников.

А недавно мэр Одессы Геннадий Труханов вышел из киевского СИЗО под залог в тринадцать миллионов.