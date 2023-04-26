Провальный ремонт дороги. Стали известны причины обысков в Житомирской областной администрации
Вчерашние обыски НАБУ в Житомирской обладминистрации связаны с расторжением договора о ремонте дорог.
Об этом заявили в самой ОВА.
Чиновники разорвали договор о ремонте дорог, поврежденных вследствие вражеских бомбардировок, заключенный с частной компанией "Автомагистраль" по причине ее якобы несостоятельности выполнить данные работы.
Такое решение ОВА Северо-западный апелляционный хозяйственный суд признал правомерным.
НАБУ проводит по этому делу свое расследование и провело обыски, в частности в Департаменте регионального развития.
Как сообщалось, в апреле НАБУ проводило обыски в Харьковской ОВА. Глава администрации Синегубов тогда заявил, что должностным лицам подозрений не вручали.
Также мы писали, что СБУ провела обыски на таможнях восьми областей.
Кроме того, сообщалось, что в Одессе и области прошли массовые обыски у чиновников.
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