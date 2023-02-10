Народный депутат Олег Волошин прокомментировал "Стране" информацию об объявлении ему подозрения в государственной измене.

"Никакого подозрения мне никто не вручал. Но обыски у моих близких провели. Искать состав преступления во всех моих публичных выступлениях в период 2020-21 годов с критикой сложившихся реалий и действий власти - по всем признакам является политическим преследованием. В частности, я критиковал языковую политику и давление на независимые СМИ в Украине в своих выступлениях в ПАСЕ. Преследовать за это - нарушать базовые европейские принципы демократии. Все мои соответствующие высказывания как депутата отражали подход наших избирателей и нашей партии к ситуации в стране. И не имеют никакого отношения к России.

При обыске у моей мамы изъяли мою диссертацию 2012 года "Политика России в отношении СНГ" и блокнот делегата съезда КПСС 1972 года, принадлежавший моему дедушке Михаилу Григорьевичу Карбивничему. Это многое говорит о качестве расследования и самом подходе.

Уверен, что если расследование будет сколько-нибудь объективным, легко будет установить, что в оппозиционной политической деятельности, естественной для европейской демократической страны, не может быть состава преступления", - заявил нардеп.

Ранее Волошин подтвердил, что написал заявление на сложение мандата народного депутата и опроверг, что имеет какое-либо гражданство, помимо украинского.

Также мы писали, что в начале прошлого года США ввели санкции против Олега Волошина и Тараса Козака.