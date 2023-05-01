Служба безопасности Украины заявила, что задержала депутата Одесского областного совета и его жену по подозрению в организации рейдерского захвата земли у моря.

По версии следствия, супруги пытались завладеть базой отдыха "Укрпочты" у прибрежной полосы в поселке Затока и присвоить земли сельхозназначения общей площадью около 280 га.

"Чтобы реализовать сделку, ее участники подделали документы на право собственности и через подконтрольный нотариус зарегистрировали участок на подставных лиц. Затем передали "переоформленное" госимущество во владение аффилированной коммерческой структуре. Сейчас здания и близлежащая территория Укрпочты на черноморском побережье возвращены в собственность госпредприятия, а на земельные участки наложен арест", - заявляют в СБУ.

Депутата задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 24,5 млн грн.

СБУ не называет фамилию задержанного депутата. Но нардеп от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко дал понять, что задержанный депутат – Николай Деревянко, жена которого является родственницей Гончаренко.

"Вчера задержали мою дальнюю родственницу и ее мужа депутата Одесского областного совета от партии "Евросолидарность". Моя родственница – многодетная мать. 4 несовершеннолетних ребенка прямо сейчас находятся без мамы и отца", – написал Гончаренко в своем тг-канале.

Гончаренко расценивает действия СБУ как акт давления на него в отместку за то, что он продвигает тему возврата военным в тылу доплат в 30 тысяч гривен. Также он утверждает, что из Офиса президента ему уже предлагают "порешать вопрос".

Ранее Служба безопасности Украины объявила о подозрении пятерым участникам добровольческого батальона за попытку рейдерского захвата коммунального предприятия "Бучаводоканал" в августе прошлого года.

Также мы писали, что ГБР и СБУ задержали преступную группу, которая подозревается в присваивании средств, выделенных на питание украинских военнослужащих. В частности, для нужд Минобороны продавали яйца по 17 грн.