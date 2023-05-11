В четверг, 11 мая, ГБР пришло с обысками в здание Киевского городского совета.

Об сообщил заместитель мэра Владимир Бондаренко. По его словам, обыски касаются городской военной администрации, а не Киевсовета.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева касается помещений и кабинетов исключительно Киевской городской военной администрации, а именно производство касается командировки в КГВА солдат, часть из которых параллельно являются депутатами Киевского городского совета" – сообщил Бондаренко.

"В случае попытки получить и доступ в кабинеты непосредственно в Киевском городском совете, видеозаписи камер наблюдения или другое – будем обращать внимание, что это постановлением не предусмотрено", – отметил Бондаренко.

По его словам, силовики запретили снимать на видео следственные действия и фиксировать происходящее журналистами.

Напомним, ранее стали известны причины обысков в Житомирской областной администрации.

Также в НАБУ подтвердили обыски в Харьковской ОВА. Глава Харьковской ОВА Синегубов рассказал, что должностным лицам подозрений не вручали.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы следим за новостями 11 мая в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.