ГБР проводит обыски в здании Киевского горсовета
В четверг, 11 мая, ГБР пришло с обысками в здание Киевского городского совета.
Об сообщил заместитель мэра Владимир Бондаренко. По его словам, обыски касаются городской военной администрации, а не Киевсовета.
Об этом он написал у себя в Facebook.
"Постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева касается помещений и кабинетов исключительно Киевской городской военной администрации, а именно производство касается командировки в КГВА солдат, часть из которых параллельно являются депутатами Киевского городского совета" – сообщил Бондаренко.
"В случае попытки получить и доступ в кабинеты непосредственно в Киевском городском совете, видеозаписи камер наблюдения или другое – будем обращать внимание, что это постановлением не предусмотрено", – отметил Бондаренко.
По его словам, силовики запретили снимать на видео следственные действия и фиксировать происходящее журналистами.
Напомним, ранее стали известны причины обысков в Житомирской областной администрации.
Также в НАБУ подтвердили обыски в Харьковской ОВА. Глава Харьковской ОВА Синегубов рассказал, что должностным лицам подозрений не вручали.
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