Государственное бюро расследований (ГБР) совместно с НАБУ сообщили о новом подозрении двум бывшим чиновникам Минобороны, причастным к нанесению ущерба государству на миллионы гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Имен в сообщении не названо, но, если ориентироваться на указанный период их работы, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Игоре Халимоне и начальнике Департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Константине Ступаке.

В декабре 2020 – январе 2021 года при министре Андрее Таране руководитель департамента заключил договоры о закупке услуг по организации питания для ВСУ. По версии следствия он, по указанию замминистра, незаконно подписал 8 дополнительных соглашений с поставщиками с заведомо невыгодными для ВСУ условиями.

Ориентировочные убытки государства от сделок оцениваются примерно в 720 млн грн.

Новое подозрение, объявленное им вчера, касается статьи о злоупотреблении властью и служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, а также о препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Экс-чиновникам грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Ранее мы писали, что подозрение получил бывший разведчик Роман Червинский, который руководил провальной операцией по вербовке российского лётчика с целью угнать его самолёт.

Также о подозрении в служебной халатности сообщили бывшему генеральному директору Государственного предприятия "Антонов". По информации Офиса генпрокурора, из-за его действия транспортный самолет АН-225 "Мрия" своевременно не был транспортирован с аэродрома в Гостомеле.