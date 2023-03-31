Украинская армия потеряла почти 90 тонн авиатоплива из-за халатности военного.

Об этом информирует Государственное бюро расследований на своем сайте.

Сообщается, что в августе прошлого года военнослужащий, хранивший горючее и смазочные материалы воинской части, не выполнил должным образом проверку резервуара с топливом для авиации, потому и произошла утечка на крупную сумму.

Из-за негерметичных клапанов из резервуаров утекло почти 90 тонн жидкости стоимостью 6,5 млн грн.

Если военнослужащего признают виновным в преступлении, то ему грозит тюремное заключение сроком до 8 лет.

Ранее мы писали, что в прошлом году экс-директору "Укрхимтрансаммиака" предъявили подозрение в обвинении в служебной халатности из-за отказа поставлять газ России в 2016-2017 годах. Обвинения были выдвинуты Офисом Генерального прокурора по ч. 2 ст. 367 КК Украины.

Также "Страна" рассказывала, что в Государственном бюро расследований совместно с Офисом генпрокурора сообщили о подозрении бывшему министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику из-за служебной халатности.