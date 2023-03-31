Двоих врачей известной украинской сети частных клиник "Борис" судят из-за смерти супруги бывшего министра здравоохранения Александра Квиташвили. Дело открыто по части 1 статьи 140 УК Украины о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

Об этом сообщает "Юридическая газета онлайн".

Как рассказали в представляющей интересы потерпевшей стороны юридической фирме "Ильяшов и Партнеры", в 2020 году Анастасия Островская, супруга экс-министра здравоохранения Украины Квиташвили, проходила лечение в сети частных клиник. 35-летняя пациентка обратилась к медикам для проведения простой плановой лапароскопической операции по удалению камней желчного пузыря. После неудачного оперативного вмешательства врачи частной медицинской сети в течение месяца провели еще три операции, но в итоге пациентка умерла.

Досудебное расследование длилось более двух лет.

Адвокаты потерпевшей стороны открыли собственное расследование, инициировав проведение клинико-экспертной комиссии Минздрава Украины для оценки качества предоставления медицинской помощи и медицинского обслуживания в сети частных клиник.

Главное следственное управление Нацполиции Киева установило недостатки при оказании медицинской помощи. Следствие считает, что при недопущении этих недостатков жизнь пациентки могла бы быть сохранена.

Рассмотрение дела по существу началось в Соломенском районном суде Киева 29 марта.

Осенью 2020 года мы рассказывали, что после неудачной операции Островская умерла в частной клинике.

Также мы писали, что в Киеве судили хирурга, которого подозревали в халатности, приведшей к смерти ребенка.