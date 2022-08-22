Экс-директора "Укрхимтрансаммиака" обвинили в служебной халатности из-за отказа поставлять газ России

Экс-директору "Укрхимтрансаммиака" предъявили подозрение в обвинении в служебной халатности из-за отказа поставлять газ России в 2016-2017 году. Обвинения выдвинуты Офисом Генерального прокурора по ч. 2 ст. 367 КК Украины.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора на своей странице в Facebook.

"1,5 миллионов долларов убытков государству - сообщено о подозрении экс-директору госучреждения", - пишут в Офисе.

По данным следствия, подозреваемый в 2016-207 году совершил односторонний отказ от выполнения своих обязательств по контракту, дав распоряжение приостановить процесс транспортировки аммиака через аммиакопровод.

"Таким образом чиновник пытался повлиять на российское предприятие-изготовителя для пересмотра действующего на тот момент тарифа на предоставление услуг", - поясняют в Офисе Генпрокурора.

Но, российское предприятие подало иск в международный арбитраж и отсудили у государства полтора миллиона долларов убытков. Деньги Украине пришлось платить, поскольку был нарушен контракт. А тариф так и не повысили.

Теперь бывшему директору "Укрхимтрансаммиака" вручили подозрение в служебной халатности.

Напомним, некоторое время назад Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" за хищение бюджетных средств в размере 40 млн гривен.