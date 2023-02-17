Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) выдвинула подозрение действующему народному депутату за недекларирование недвижимости в Киевской области и в России.

Об этом сообщает в пятницу, 17 февраля, пресс-служба САП в своем Telegram-канале.

Фамилия депутата не сообщается, но СМИ пишут, что речь идет о Наталье Королевской, которая в декларации за 2020 год не указала два земельных участка в Обуховском районе общей площадью 0,829 га и стоимостью более 2,5 млн грн, а также жилой дом и земельный участок, расположенные в Московской области РФ стоимостью почти 1,8 млн грн.

Сообщается, что местонахождение народного депутата не установлено.

Тем временем сама Наталья Королевская подала заявление о сложении депутатских полномочий. Вместе с ней такое заявление подал и ее муж Юрий Солод. В своих заявлениях бывшие депутаты ОПЗЖ ссылаются на "семейные обстоятельства".

Известно, что Королевская и Солод с начала вторжения отсутствовали в Украине и недавно прошел слух, что их хотят лишить гражданства, а затем и мандата, если они не вернутся в Киев. Вероятно, они решили сыграть на опережение, сложив мандаты самостоятельно. При этом, судя по всему, они останутся за границей.

Ранее "Страна" разбиралась, почему Королевская, Солод и ряд других депутатов уходят из Верховной Рады.