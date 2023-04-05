Сегодня, 5 апреля, НАБУ пришло с обыском к главе Харьковской ОВА Олегу Синегубову. Дело касается хищения гуманитарной помощи.

Об этом пишут СМИ.

Официально НАБУ об этом пока не сообщает.

Но Харьковская ОВА уже разместила заявление о том, что "идут следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации".

"В частности, у руководства Аппарата ХОВА и в Департаменте агропромышленного развития.

ОВА со своей стороны максимально и всесторонне сотрудничает с НАБУ и оказывает содействие в его работе, предоставляет детективам Агентства все запрашиваемые документы и необходимую информацию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее НАБУ разоблачило коррупционную схему на 500 млн гривен, которую организовал экс-глава Фонда госимущества.

Также мы рассказывали, что двух чиновников Сумской обладминистрации подозревают в хищении выделенных на ликвидацию обстрелов средств.

Мы следим за новостями 5 апреля в своем онлайне.

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