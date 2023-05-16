У олигарха Константина Жеваго отрицают, что он имеет отношение к взятке, в получении которой подозревают главу и судей Верховного суда.

Об этом говорится в заявлении, распространенном его пресс-службой.

"Информация о том, что неправомерная выгода могла быть получена от людей, которые действовали в интересах предпринимателя, полностью неправдива. Жеваго никогда никому не давал и не мог давать подобных указаний. Он настоятельно просит средства массовой информации не распространять неподтвержденные сведения, не становиться орудием манипуляций и не впутывать его в дела, к которым он не имеет никакого отношения", - говорится в сообщении пресс-службы Жеваго.

Там назвали дело "явной подтасовкой", а апрельское решение Большой палаты суда в его пользу, на которое ссылается следствие, считает обоснованным и "юридически выверенным".

Ранее "Страна" рассказывала в пяти главных пунктах все, что известно об истории со взяткой главе суда Всеволоду Князеву от олигарха Константина Жеваго.

Против Константина Жеваго, напомним, расследуется дело о банкротстве банка "Финансы и кредит". Он был задержан во Франции по запросу Офиса генпрокурора 27 декабря.

Украина запросила экстрадицию бизнесмена, однако Франция в ней отказала. Жеваго вышел под залог и регулярно отмечается в полиции Франции.