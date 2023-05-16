НАБУ и САП сообщили о задержании председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки от олигарха Константина Жеваго.

Об этом заявил прокурор САП Александр Омельченко во время брифинга.

"В настоящее время задержан председатель Верховного суда и принимаются меры по проверке других лиц, их причастности к уголовному правонарушению. В настоящее время еще не вручили (подозрение, - Ред.), поскольку УПК дает нам 24 часа для вручения сообщения о подозрении, оно готовится и будет вручено", - сказал он.

Прокурор отметил, что в настоящее время не сообщено о подозрении ни одному лицу, но два человека уже задержаны.

Также о задержании главы Верховного суда Князева и еще одного фигуранта, чье имя не раскрывается, сообщили представители НАБУ.

Производство открыто по ч. 4 ст. 368 и ч. 4. ст. 369 УКУ (получение неправомерной выгоды и предложение и обещание такой выгоды). Санкция статьи предусматривает наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" рассказывала в пяти главных пунктах все, что известно об этой истории.

Против Константина Жеваго, напомним, расследуется дело о банкротстве банка "Финансы и кредит". Он был задержан во Франции по запросу Офиса генпрокурора 27 декабря.

Украина запросила экстрадицию бизнесмена, однако Франция в ней отказала. Жеваго вышел под залог и регулярно отмечается в полиции Франции.