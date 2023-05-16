Судьи Верховного суда досрочно лишили Всеволода Князева полномочий главы суда после того, как в НАБУ сообщили, что его подозревают в получении взятки от олигарха Константина Жеваго.

При этом Всеволод Кязев еще остается судьей. Лишить его полномочий судьи должен Высший совет правосудия.

Напомним, что Всеволода Князева подозревают в получении взятки по тяжбе вокруг принадлежащего олигарху Константину Жеваго Полтавского ГОКа. Речь идет о решение Верховного суда от 19 апреля (председательствующий судья Уркевич), по которому отменялось решение апелляционного суда о признании недействительной сделки по покупке 40% акций ГОКа компаниями Жеваго.

Подробнее о деле Князева мы писали ранее.

Также мы писали о том, что будет после его задержания и выражения недоверия судьями.

Сегодня в НАБУ сообщили, что следствие зафиксировало контакты представителей группы "Финансы и кредит" с адвокатом одного из юридических объединений. Они договорились о передаче взятки одному из высших должностных лиц суда для принятия выгодного одному из предпринимателей решения.

Первое заседание суда по делу должно было состояться 15 марта, но его по договоренности перенесли "для аккумулирования денежных средств", которые передавались адвокату. И уже 19 апреля было принято судебное решение, а в начале мая руководство Верховного суда дало указание о распределении взятки между другими судьями.

3 мая была передана первая часть взятки, 15 мая - вторая, именно на ней был "зафиксирован" глава Верховного суда, сообщили в НАБУ.

После этого Верховный суд выразил недоверие главе суда Князеву.