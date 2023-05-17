Адвокат задержанного главы Верховного суда Всеволода Князева заявил в комментарии "Стране", что при задержании его клиента были допущены нарушения.

"Единственное, что могу сказать - задержание происходило с нарушениями и без достаточных оснований для этого, учитывая его статус судьи", - сообщил Владимир Клочков.

Тем временем в Высшем антикорупционном суде идет заседание по жалобе Князева, который намерен оспорить свое задержание.

НАБУ подозревает главу Верховного суда в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов за решение по делу Полтавского ГОКа в интересах его владельца Константина Жеваго.

Вчера Верховный суд выразил Князеву недоверие и досрочно лишил его должностных полномочий.

А НАБУ опубликовало записи прослушки в деле о главе Верховного суда и взятке от Жеваго.

Подробно о деле Князева мы писали здесь. Важный нюанс этой истории в том, что Князев получил должность судьи ВС через конкурс в рамках масштабной судебной реформы, запущенной по настоянию и под наблюдением западных партнеров Украины.

Также Олеся Медведева в своем блоге анализировала подоплеку дела о взятках в Верховном суде Украины.